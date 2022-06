Navya : le titre s'effondre à la veille de l'AG

(Boursier.com) — Navya décroche de plus de 28% à 0,87 euro à la veille de son assemblée générale. Le spécialiste des véhicules et navettes autonomes et électriques, qui aligne une huitième séance consécutive dans le rouge, est emporté par la déroute du marché et plus spécialement des valeurs technos sur fond de forte remontée des taux d'intérêts. Cette hausse des taux n'est clairement pas une bonne nouvelle pour un groupe qui aura besoin de nouveaux financements pour passer à la vitesse supérieure. L'émission d'ORNANE a déjà entraîné une forte dilution des actionnaires existants et les opérateurs redoutent la mise en place de nouvelles mesures de ce type.