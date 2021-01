Navya : lancement officiel de la commercialisation de ses solutions de mobilité au Japon

Navya : lancement officiel de la commercialisation de ses solutions de mobilité au Japon









(Boursier.com) — Navya renforce son partenariat avec Macnica, Inc. et poursuit son développement au Japon. Navya a identifié ce pays comme un marché à fort potentiel : la pénurie de chauffeurs conjuguée à des besoins de transports accrus, notamment pour les personnes âgées, et un fort appétit pour les innovations technologiques, rendent attractives les solutions développées par la société.

Macnica, Inc. présentera les solutions Navya au salon Automotive World qui commence le 20 janvier à Tokyo. L'Autonom Shuttle Evo, navette de dernière génération, sera exposée pour la première fois, sur le stand de Macnica.

Depuis mai 2017, Navya collabore avec Boldly (ex. SB Drive Co., filiale de SoftBank dédiée à la mobilité autonome), son partenaire privilégié en charge des services de déploiement et de supervision. A ce titre, Boldly a acquis une solide expertise et réalisé au total près de 50 déploiements, transportant plus de 23.000 passagers sur l'archipel. Au cours du second semestre 2020, plusieurs Autonom Shuttles ont notamment été déployés parmi les sites suivants :

- Sakai-Town : il s'agit du premier service public de mobilité autonome sur route ouverte au Japon. Les 3 navettes opérées par Boldly effectuent un trajet de 5,3 Kms dans le centre-ville.

- Haneda Innovation City : ayant transporté plus de 13.000 passagers depuis le 18 septembre 2020, un Autonom Shuttle circule sur route ouverte au sein d'un parcours de 700 m situé dans Haneda Innovation City. La spécificité de ce parcours est qu'une grande portion est souterraine.

Yuki Saji, PDG de Boldly a commenté : Nous pensons que la solution proposée par Navya permettra de relever les défis qui se posent actuellement au Japon, comme par exemple la pénurie de conducteurs. Nous nous attendons à ce que Navya soit un acteur majeur dans le domaine de la mobilité autonome de niveau 4 .

Macnica, Inc., groupe international d'électronique et de solutions numériques, avec un chiffre d'affaires d'environ 5,2 milliards de dollars et 3 500 employés dans le monde, est le distributeur exclusif de Navya au Japon, et est également en charge du support opérationnel (activité de maintenance). Macnica et Navya partagent une vision commune de la mobilité autonome de passagers pour transformer ensemble le système de transport dans les années à venir et répondre aux grands défis de la société japonaise.

En février 2020, ESMO Corporation a transféré 4 ORNANE (Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) à Macnica, Inc. pour un montant de 4 millions d'euros.