Navya : la perte se creuse

(Boursier.com) — Au cours du premier semestre 2021, Navya a vendu 9 navettes Autonom Shuttle et réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 ME contre 4,7 ME au premier semestre 2020.

La crise sanitaire continue d'impacter l'activité commerciale de la société du fait des restrictions de déplacement dans certains pays...

Le résultat opérationnel et le résultat net atteignent respectivement -11,7 ME et -12,5 ME, les deux connaissant un creusement de 0,9 ME et de 1,2 ME par rapport au premier semestre 2020.

Au 30 juin 2021, la société dispose d'une trésorerie de 19,8 ME, contre 23,3 ME à fin juin 2020.