Navya : l'Afnor valide le suivi de la certification ISO 9001

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'audit externe de suivi, conduit par le Groupe AFNOR Certification, Navya vient de confirmer sa certification ISO 9001.

Cet audit de suivi du Système de Management de Navya a été réalisé les 4, 5 et 6 juillet 2022 sur ses 3 sites français de Villeurbanne, Vénissieux et Paris La Défense et fait suite à la certification ISO 9001 obtenue par Navya le 3 août 2021.

Norme internationale, le référentiel ISO 9001 représente un indicateur important témoignant de la parfaite adéquation du Système de Management de la Qualité de Navya avec l'ensemble de son écosystème tant interne qu'externe.

Le suivi d'audit a confirmé l'efficacité des procédures de Navya ainsi que la qualité de ses services au quotidien, évalués selon les 7 principes suivants : l'orientation client ; la notion de leadership ; l'implication du personnel ; les processus ; l'amélioration continue ; la prise de décision fondée sur la preuve ; le management des relations avec les parties prenantes et la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE).

Navya précise que la norme ISO 9001 est un socle solide pour l'obtention de prochaines certifications nécessaires au bon développement de Navya (cybersécurité, environnement).

Sur la séance, l'action Navya recule encore de 17%, après déjà un repli de 36% hier, après l'annonce d'un financement potentiellement dilutif.