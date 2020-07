Navya franchit une nouvelle étape dans la mobilité autonome

Navya franchit une nouvelle étape dans la mobilité autonome









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Navya lance un service de navettes en autonomie complète de niveau 4, c'est-à-dire sans opérateur de sécurité à bord. Ce service est lancé progressivement depuis le 22 juin au sein du Centre National de Tir Sportif (CNTS) de Châteauroux, en partenariat avec Keolis.

Depuis le 22 juin 2020, la navette "Autonom Shuttle Evo" circule au sein du Centre National de Tir Sportif afin de permettre aux athlètes et aux visiteurs d'effectuer leurs déplacements du parking à l'accueil. D'une distance de 1,5 km, ce parcours s'effectue à une vitesse maximale de 18 km/h.

Ce lancement constitue une étape décisive vers le développement d'une offre de transport intégrant les véhicules en autonomie complète de niveau 4 (qui correspond à une autonomie réelle sans opérateur de sécurité à bord du véhicule). Ce service s'effectue en toute sécurité pour les passagers et les autres usagers de la route.

Ce service marque également le tout premier déploiement mondial de la navette "Autonom Shuttle Evo", fruit des six années d'expérimentations et près de 200 déploiements de Navya à travers le monde. Cette nouvelle version "Autonom Shuttle Evo" intègre des améliorations essentielles pour l'atteinte du niveau 4 d'autonomie, notamment :

-Une autonomisation de fonctions pour débarquer l'opérateur de sécurité dans un centre de supervision à distance ;

-Une architecture de capteurs renforcée et optimisée pour offrir une vision plus large et garantir la sécurité ;

-Une expérience utilisateur revisitée (bandeau d'informations passagers avec annonces visuelles et sonores, accès optimisé pour les personnes à mobilité réduite)

-Une connectivité accrue pour contrôler à distance l'état du véhicule en temps réel et assurer une maintenance prédictive sécurisée.

Grâce à l'amélioration continue du logiciel de conduite autonome "Navya Driver" et à l'architecture de capteurs de "l'Autonom Shuttle Evo", la navette circule sans opérateur de sécurité, dans un environnement déterminé et un parcours prédéfini, avec une supervision débarquée pouvant reprendre le contrôle du véhicule en temps réel, si besoin. La présence d'autres usagers (piétons, cyclistes et autres véhicules) sur le site est encadrée grâce à un accès sécurisé et des vitesses de déplacement réduites.

Dans des étapes ultérieures de l'expérimentation, la navette sera supervisée à partir d'un centre de contrôle à distance. Elle évoluera sur un parcours comportant une route à voies multiples et des carrefours à feux connectés.

Etienne Hermite, Président du Directoire de Navya a déclaré : "L'intégration de ce service en autonomie complète de niveau 4 opéré par Keolis est une étape importante pour Navya. Nous voulons faire la démonstration que nous allons apporter un service de transport en autonomie réelle. C'est la clé pour réaliser la promesse du sans chauffeur et le modèle économique qui va avec. En effet même à vitesse maîtrisée et dans un environnement sous contrôle, il y a d'innombrables usages commerciaux (sites industriels, campus, sites touristiques, etc.) qui représentent autant de débouchés pour notre technologie. Dans les prochains mois nous nous attacherons à franchir les étapes qui nous permettront d'aboutir à la commercialisation de ces cas d'usage."