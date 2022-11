Navya finaliste du Dubaï RTA World Challenge 2023

(Boursier.com) — Navya a été sélectionné par la RTA de Dubaï (Roads and Transport Authority) dans le cadre du concours Dubaï World Challenge for self-driving transport 2023. Après avoir remporté deux des trois prix décernés lors de la session de 2019, Navya fait partie des 6 finalistes retenus pour l'édition 2023, axée sur les bus autonomes.

Sous le patronage de Son Altesse Cheikh Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï et président du conseil exécutif, ce concours mondial dédié aux acteurs du transport autonome de personnes reflète l'engagement de RTA d'accélérer l'innovation et la transformation de la mobilité à Dubaï. Conformément à la vision 2030 du gouvernement, 25% des déplacements effectués sur le territoire devront être intelligents et sans conducteur d'ici 2030.

Pour concrétiser cette ambition, un fonds de 2 millions de dollars sera alloué aux leaders de l'industrie gagnants de ce concours. L'objectif est de proposer une solution de bus autonome permettant des transports publics sûrs et sécurisés. Les candidatures seront évaluées sur la base de quatre critères : "sûreté et sécurité", "performance du transport de passagers", "domaine d'opérabilité (ODD)" et "capacités opérationnelles".

Navya y présente sa solution de bus autonome Bluebus IT3 de 6 mètres de long, en collaboration avec Bluebus, permettant de transporter jusqu'à 36 personnes. Les prochaines étapes de la compétition sont des présentations techniques auprès des experts de RTA, ainsi que le test en conditions réelles du véhicule, à Dubaï, durant l'été 2023. Il s'agit d'une étape majeure du lancement de la solution Autonom Bluebus au Moyen-Orient.