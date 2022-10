Navya : événement à suivre

(Boursier.com) — Les partenaires du projet AVENUE, annoncent l'évènement de clôture du projet Horizon 2020 AVENUE, organisé par Navya, Keolis et l'Université de Genève. AVENUE ("Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience") fait partie du programme de financement de la recherche et de l'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne.

Il s'agit de l'un des projets les plus avancés et les plus ambitieux de l'UE dans le domaine de la mobilité autonome, avec l'objectif de mettre en place et de mener des essais à grande échelle de véhicules autonomes dans les centres urbains et de les connecter aux réseaux de transport public existants.

L'évènement de clôture de ce projet, qui se tiendra le 20 octobre 2022 de 10h à 15h30 au Groupama Stadium de Décines-Charpieu près de Lyon, rassemblera de nombreux acteurs publics et privés du monde de la mobilité et du transport...

A cette occasion, l'ensemble des partenaires du projet AVENUE présenteront leurs réalisations et avancées technologiques après quatre ans de collaboration et de nombreux déploiements réussis de services de transports publics autonomes et à la demande.

13 navettes Autonom Navya ont ainsi pu être déployées dans 8 villes européennes dont Lyon, Genève, Luxembourg, Copenhague, Esch-sur-Alzette et Uvrier. Elles ont permis de transporter 60.000 passagers et de parcourir plus de 80.000 km.

Bilan dressé

Cet évènement de clôture permettra de mettre l'accent sur le rôle des navettes autonomes au sein de réseaux de transports existants et de dresser le bilan et l'état de l'art de la mobilité autonome européenne.

Le coordinateur du projet AVENUE, Dimitri Konstantas prononcera le discours d'ouverture de la journée, qui sera suivi de key notes, présentations et tables rondes.

Les participants pourront essayer l'une des fonctionnalités phares du projet, le transport à la demande, lors d'un parcours à bord de l'une des 2 navettes autonomes qui dessert la station de tramway au Stadium Parc OL à Décines.

Le projet AVENUE est financé par la Commission Européenne dans le cadre du programme HORIZON 2020 "Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience".

Clément Aubourg, responsable des véhicules autonomes de Keolis, a déclaré : "Depuis 6 ans que nous expérimentons ces navettes autonomes dans Lyon et dans le reste du monde, nous avons eu la possibilité de faire progresser la technologie. En partenariat avec les différents constructeurs, on est aujourd'hui en capacité de proposer ce type de service sur des routes beaucoup plus complexes qu'auparavant et évidemment en interopérabilité avec les autres modes de transports.

Et c'est justement cette mutimodalité qu'on essaye de mettre en avant dans des villes telles que Lyon pour bénéficier d'un service complémentaire à l'offre de transport existante."