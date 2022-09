Navya et Lohr forment une alliance stratégique pour accélérer leur développement technologique, industriel et commercial dans la mobilité autonome

(Boursier.com) — Navya , un leader des systèmes de mobilité autonome annonce avoir signé une alliance stratégique avec le groupe industriel Lohr, spécialiste mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de transport de biens et de personnes.

Cette alliance intervient au moment où la demande de solutions de mobilité autonome est en forte augmentation partout dans le monde avec de grands enjeux de conception, d'homologation et d'industrialisation.

Après une première phase de validation et de faisabilité technique et commerciale, Navya et Lohr construiront une roadmap commune visant à autonomiser des bases roulantes existantes destinées à être produites en série. Les véhicules autonomes co-développés par les deux partenaires permettront d'élargir et diversifier leurs portefeuilles produits avec des solutions de mobilités compétitives et homologuées qui seront destinées en priorité à l'Europe, le Moyen Orient et l'Amérique du Nord.

Navya apportera son expertise des systèmes de mobilité autonome et sera en charge de les intégrer dans les bases roulantes existantes tandis que Lohr apportera son expertise sur la conception et l'industrialisation à grande échelle des véhicules et son empreinte industrielle sur 3 continents.

Un premier projet consistera à développer un véhicule autonome sur la base du modèle industriel Cristal(R) de Lohr. Configuré pour disposer de l'architecture robotique, mécanique, matérielle et logicielle, il sera ainsi automatisé par Navya et industrialisé par Lohr.

Dès à présent, plusieurs navettes électriques Cristal(R) by Lohr seront ainsi équipées du Pack-AD Navya et du logiciel de conduite autonome Navya Drive(R). Ils serviront à opérer des séries de tests, organiser des expérimentations en conditions réelles et préparer la phase d'industrialisation et de commercialisation de cette nouvelle gamme.

Avec une capacité de transport allant jusqu'à 18 passagers, cette première navette autonome commune, baptisée Cristalya, apportera aux opérateurs une solution de mobilité adaptée au transport public. 100% électrique, répondant pleinement aux standards du transport de personnes et autonome, elle offrira une expérience de mobilité partagée permettant de très nombreux cas d'usage.

François Lhomme, Président du Directoire du Groupe Lohr : "Nous sommes convaincus du rôle central de la mobilité autonome dans les années à venir et de la nécessité de prendre part à un écosystème actif alliant compétences et complémentarités. Avec Navya, nous partageons une vision alignée des enjeux et une feuille de route solide vers l'industrialisation à grande échelle. Cette alliance va nous permettre de réussir l'étape majeure de l'industrialisation, renforçant par la même notre stratégie de croissance sur le marché de la mobilité autonome."

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya, conclut : "Cette alliance avec le groupe Lohr nous permet de créer les meilleures conditions pour renforcer notre leadership en matière d'innovation et d'industrialisation de solutions autonomes pour le transport de personnes et de biens. Elle nous permet aussi d'élargir notre portefeuille de produits et services pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Mutualiser nos moyens et expertises avec Lohr est un atout majeur pour Navya qui concrétise une étape supplémentaire dans la poursuite de son développement stratégique vers l'autonomisation de bases roulantes existantes à grande échelle".