Navya et Electromin signent un protocole d'accord pour la distribution des produits et de la technologie de Navya en Arabie Saoudite

(Boursier.com) — Navya et Electromin, société d'e-Mobilité offrant des solutions clés en main, détenue intégralement par Petromin, société saoudienne de premier plan dans le domaine des produits lubrifiants de pointe, de technologie automobile, de mobilité multimodale et du transport durable, ont signé un protocole d'accord pour la distribution des produits et de la technologie de Navya dans le Royaume d'Arabie Saoudite.

L'accord inclut également le développement conjoint de solutions de mobilité autonome de pointe, sur mesure, destinées aux nombreux projets d'envergure déployés dans le Royaume, parcs, universités et autres développements.

"Chez Petromin, nous accordons une grande importance au développement durable et sommes guidés par nos principes d'entreprise citoyenne, responsable, au service de l'embellissement de notre planète. Il y a deux ans, nous nous sommes lancés dans une aventure passionnante avec l'objectif ambitieux de transformer notre société prospère, qui était à l'origine un fabricant de lubrifiants de premier plan et l'exploitant du plus grand réseau de centres de service, en une société d'envergure mondiale spécialisée dans la technologie automobile, la mobilité innovante et les solutions de transport d'avant-garde. C'est dans le cadre de ce projet que nous avons créé Electromin, un opérateur de solutions d'e-Mobilité clé en main, axées sur la technologie, qui est aujourd'hui chargé de l'électrification du Royaume et des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG).

Ce protocole d'accord visant à établir une collaboration avec Navya, un leader mondial dans le domaine des systèmes de conduite autonome et leader du marché dans le CCG avec 75% de parts de marché, est une étape structurante dans notre démarche en vue de fournir à nos clients des plateformes respectueuses de l'environnement pour le transport de personnes, de biens et des services" a déclaré Kalyana Sivagnanam, Directeur Général de Petromin.

"Je suis ravie de signer ce protocole d'accord avec Electromin, première étape d'une collaboration fructueuse, qui nous permettra de renforcer notre position dans toute la région du Golfe. Le Moyen-Orient, pionnier dans la création de smart cities et de nouveaux modèles durables, est un formidable territoire d'innovation et de déploiement de solutions de mobilité durable. Electromin, véritable leader en matière d'eMobilité, a tous les atouts complémentaires pour accélérer notre distribution mondiale sur ce marché majeur. Ensemble, nous partageons une vision commune de la mobilité en tant que service et sommes impatients d'entamer cette collaboration constructive. Navya sera un partenaire clé dans l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2030, en apportant des nouvelles solutions de transport autonomes, fluides, inclusives et durables dans toute la région du Golfe" a déclaré Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya.

La collaboration entre les deux sociétés comprendra le développement des ventes et la distribution des véhicules autonomes et des solutions technologiques de Navya, ainsi que la possibilité d'une industrialisation conjointe des futures générations de véhicules autonomes Navya au Royaume d'Arabie Saoudite.

Sous les auspices de Son Excellence Amr Al Dabbagh (Président du Groupe Al Dabbagh), Kalyana Sivagnanam (Directeur Général du Groupe Petromin) et Sophie Desormière (Présidente du Directoire de Navya), ont signé un accord pour la distribution des produits et de la technologie de Navya en Arabie Saoudite ainsi que pour le développement conjoint de solutions de mobilité autonome personnalisées pour les nombreux projets d'envergure déployés dans le Royaume, parcs, universités et autres développements.