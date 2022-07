Navya et Electromin signent un accord de distribution non exclusif pour accélérer la vente des solutions autonomes Navya au Moyen-Orient

(Boursier.com) — Navya et Electromin, société saoudienne d'e-Mobilité, concrétisent leur projet de collaboration et signent un accord de distribution pour mieux promouvoir et implanter à grande échelle les produits et services de Navya dans les pays du Moyen-Orient, avec une première priorité donnée au Royaume d'Arabie Saoudite.

Kalyana Sivagnanam, Directeur Général d'Electromin, souligne : "Nous sommes très heureux de nous associer à Navya dans le cadre de la distribution de leurs produits et services pour offrir à nos nombreux clients des pays des États Arabes du Golfe et de la région MOAN une offre de mobilité autonome fiable et adaptée à leurs enjeux de transport durable et de smart cities. Cet accord vient renforcer notre portefeuille actuel et étend notre position sur la chaine de valeur d'un secteur en forte demande. Electromin est une société résolument tournée vers l'avenir de la mobilité et nous sommes convaincus que les systèmes autonomes Navya en font partie. Ensemble, nous avons tout pour déployer des navettes Navya, des Autonom Tracts Charlatte et des packs de conduite autonome équipés du logiciel de conduite autonome Navya Drive et de supervision Navya Operate à très grande échelle."

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya, commente : "Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat stratégique et commercial avec Electromin qui va nous apporter de nouvelles opportunités de croissance et impulser une dynamique très forte sur un territoire stratégique pour Navya mais aussi pour Charlatte Autonom. Notre collaboration non exclusive avec Electromin est une étape majeure dans notre développement international et représente un formidable levier pour accélérer nos projets de déploiements pour le transport de personnes et de biens. La complémentarité de notre collaboration apporte à chacun d'entre nous de réelles perspectives de développement à long terme, tant sur le segment des navettes, des tracts logistiques que des plateformes de nouvelle génération intégrant les logiciels de conduite autonome Navya Drive et de supervision Navya Operate. Avec déjà 75% des parts de marché du transport autonome dans les Etats Arabes du Golfe, cet accord traduit la position de leader de Navya sur un marché à très haut potentiel et notre volonté de continuer à nous y développer en exploitant tous les axes de croissance qui s'offrent à nous et en élargissant notre collaboration avec tous les partenaires nous permettant d'atteindre nos objectifs."