Navya et Charlatte Manutention annoncent la certification CE de l'AUTONOM TRACT AT135

(Boursier.com) — CHARLATTE AUTONOM, co-entreprise entre Navya et CHARLATTE MANUTENTION, annonce avoir établi la déclaration CE de conformité à la Directive Machine de l'AUTONOM TRACT AT135, étape décisive menant à sa commercialisation et son exploitation en autonomie complète, sans opérateur à bord.

L'AUTONOM TRACT AT135 est le fruit d'un développement technique, intrinsèquement sûr, qui lui permet aujourd'hui d'établir sa déclaration CE en conformité avec la règlementation 2006/42 relative aux machines.

Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'AT135 dans son environnement, une évaluation de l'ensemble des risques a conduit au développement d'une architecture matérielle et logicielle sûre. Grâce à cette conception, l'AUTONOM TRACT respecte la norme référence du secteur : l'ISO 3691-4:2020 relative aux chariots de manutention sans conducteur.

Expérimentation avec GEODIS en conditions réelles

L'AUTONOM TRACT AT135 est déjà en service en conditions réelles sur le site de production d'un grand constructeur automobile de taille mondiale, opéré par le logisticien GEODIS. Ce déploiement permet d'évaluer l'AT135 dans des conditions exigeantes et d'en démontrer, mesures de performance à l'appui, le fonctionnement sécurisé ainsi que la pertinence opérationnelle et économique. Il s'intègre naturellement dans la circulation existante, en extérieur comme en intérieur, offrant une vitesse d'opération maximale de 15km/h en pleine autonomie et une capacité de traction de 25 tonnes.

La conduite autonome, une solution pour le secteur de la logistique

Les acteurs de la logistique industrielle et aéroportuaire, qui éprouvent des difficultés de recrutement liées à la raréfaction de la main d'oeuvre et ont besoin de solutions flexibles, représentent les principaux marchés visés par CHARLATTE AUTONOM. Pionnier dans l'électrification des flottes de véhicules de manutention en environnement industriel et aéroportuaire, CHARLATTE MANUTENTION accompagne ses clients dans l'optimisation de leurs performances en leur apportant des solutions de mobilité autonome.

Pierre Lahutte, Président du Directoire de NAVYA, déclare : "Le franchissement de ce nouveau jalon structurant est le fruit du travail de conception conjoint de CHARLATTE MANUTENTION et NAVYA, effectué en totale conformité avec les standards de l'industrie. Cette certification CE démontre le niveau de sûreté de fonctionnement de l'AUTONOM(R) TRACT AT135, s'appuyant sur la technologie Driven by NAVYA et nous permet désormais de lancer sa commercialisation très attendue dans un contexte tendu de raréfaction de la main d'oeuvre qualifiée dans le secteur logistique".