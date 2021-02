Navya et Bluebus (Groupe Bolloré) : en discussion pour développer un bus autonome

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Navya -un leader des systèmes de conduite autonome- et Bluebus -constructeur français de bus 100% électriques du Groupe Bolloré- ont signé une lettre d'intention non contraignante en vue de collaborer au développement d'un bus autonome.

Les deux acteurs souhaitent mettre en commun leur expertise respective à travers un partenariat technique pour concevoir et développer un véhicule autonome.

Ce développement s'appuiera sur la base de la plateforme de Bluebus, société experte dans la conception, le développement, la fabrication et la vente de bus 100% électriques intégrant des batteries au lithium métal (LMP). Les organes de freinage, d'accélération et de direction du véhicule seront robotisés pour fonctionner avec le logiciel de conduite autonome de Navya. De plus, de nombreuses interactions avec les équipements de bord seront également pilotables via le logiciel développé par Navya.

Après une première série de discussions fructueuses, les deux sociétés confirment leur souhait d'approfondir leurs travaux, avec l'objectif de conclure un accord de partenariat prochainement. Ce dernier définira les conditions de réalisation de leur projet commun qui vise à faciliter la mise sur le marché de solutions de transport autonomes.