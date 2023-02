Navya : essais du Tract Autonom AT135 sur l'aéroport de Francfort

(Boursier.com) — Navya et son partenaire Charlatte Manutention, formant tous deux la filiale Charlatte Autonom, annoncent le déploiement de leur solution Tract Autonom AT135 sur l'aéroport de Francfort, en Allemagne, dans le cadre de leur collaboration avec l'opérateur aéroportuaire Fraport.

Le Tract Charlatte Autonom AT 135 reliera le futur Terminal 3 au Terminal 2 de l'aéroport de Francfort sur 8 km. Deux trajets ont été déployés, pour deux cas d'usage différents :

- 1 trajet avec un convoi de remorques à bagages, sur un parcours en intérieur et extérieur.

- 1 trajet sur un flux cargo en extérieur uniquement, avec de grandes remorques de marchandises.

La solution devra donc croiser d'autres véhicules, tracteurs, camions-citernes, équipements de soutien au sol (GSE) et, bien sûr, l'équipe du site de l'aéroport. Ces parcours intègrent les différents scénarios qu'un véhicule autonome peut rencontrer sur un site aéroportuaire et permettent de valider la solution en conditions réelles en évaluant la technologie, la sécurité et la rentabilité économique du véhicule.

A l'issue de cette expérimentation, Fraport sera en mesure de projeter la solution à court terme sur différents types de flux (bagages ou fret).