Navya enregistre des succès majeurs aux États-Unis avec Beep

(Boursier.com) — Navya félicite la JTA pour avoir reçu le Local Government Award pour la région Amériques de l'ITS World Congress, suite au déploiement historique de véhicules autonomes dédié au transport de plus de 30.000 tests COVID-19 sur le campus de la Mayo Clinic, à Jacksonville en 2020.

Le Local Government Award de l'ITS World Congress est décerné à une agence gouvernementale qui développe et/ou déploie des produits ou services disposant de systèmes de transports intelligents (ITS) novateurs favorisant le déploiement avancé des services ITS, met en oeuvre des politiques ou des projets faisant progresser le développement et le déploiement des ITS et joue un rôle de premier plan dans la communauté ITS.

De mars à juillet 2020, la division Automatisation & Innovation de la JTA a collaboré avec Beep et NAVYA pour déployer des véhicules autonomes sur le campus de la Mayo Clinic à Jacksonville afin de transporter avec succès plus de 30.000 tests COVID-19 depuis les sites de test en libre-service vers les laboratoires de l'hôpital. Avec le concours de la JTA et de la Mayo Clinic, Beep a permis à plusieurs véhicules NAVYA de circuler le long d'un parcours d'environ 0,8 km situé sur le campus de la Mayo Clinic. Les navettes Autonom Shuttles fonctionnaient en autonomie complète de niveau 4, c'est-à-dire sans opérateur de sécurité à bord.

Depuis 2019, NAVYA se développe aux États-Unis par le biais de différents déploiements, notamment ceux de JTA, Lake Nona, Tampa, St. Petersburgh et Port St. Lucie. Le partenariat stratégique noué avec Beep a débuté avec le déploiement de deux navettes à Lake Nona, à Orlando, en Floride, qui a évolué progressivement pour devenir le plus grand et le plus long réseau unique de véhicules autonomes des États-Unis.

À ce jour, 6 Autonom Shuttles circulent sept jours sur sept sur cinq itinéraires sur route ouverte dans la localité. Tous les itinéraires relient les principales destinations de la localité de 27 km de long, telles que le centre-ville, la zone de loisirs, le centre médical VA d'Orlando, le Nemours Children's Hospital et la Ronald McDonald House, aux zones résidentielles de Lake Nona. Deux ans après leur lancement, les Autonom Shuttles ont parcouru plus de 33.700 km, ont accueilli plus de 30.000 passagers, ont évité l'équivalent de 16.800 trajets en voiture et ont permis d'économiser des milliers de kg de CO2 grâce à leur autonomie 100% électrique.

NAVYA et Beep ont déjà procédé à de nouvelles expérimentations, comme celui de début octobre 2021 au sein de l'Innovation Corridor à Peachtree Corners, en Géorgie, ou les prochains à Tampa, en Floride, et à Peoria, en Arizona.

Will Sosson, Directeur de NAVYA, Inc. pour l'Amérique du Nord, déclare : "Nous félicitons la JTA d'avoir remporté le Local Government Award de l'ITS World Congress avec les Autonom Shuttles de NAVYA. Notre objectif est d'être le fournisseur numéro un aux États-Unis de solutions de conduite autonome pour répondre aux besoins de clients tels que Beep."

Joe Moye, Directeur Général de Beep, ajoute : "La technologie de conduite autonome sûre et fiable de NAVYA a prouvé la faisabilité et la viabilité de véhicules entièrement autonomes, sans opérateur de sécurité à bord, pour faciliter le transport en toute sécurité des fournitures de tests de COVID-19. L'essai en toute sécurité de navettes autonomes sur route ouverte ne peut être réalisé qu'en collaborant et en travaillant avec les meilleures plateformes de l'industrie."