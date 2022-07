Navya : encore des explications

(Boursier.com) — Navya a publié un communiqué explicatif du programme d'OCABSA de 36 millions d'euros, annoncé le 21 juillet. Navya rappelle que la conclusion d'une ligne d'OCABSA est une ligne de financement dont le souscripteur, Negma Group, n'a pas vocation, en cas de conversion de ces obligations convertibles en actions ordinaires, à rester actionnaire de Navya, ces actions étant revendues sur le marché dans la période de 22 jours de bourse, avec éventuellement, une prorogation de 10jours supplémentaires de bourse si Negma Group ne parvient pas à céder les actions Navya sur le marché en raison d'une liquidité insuffisante.

Les OCABSA seront émises par tranches d'un montant maximum potentiel et non garanti de 2,5 ME chacune, dont la souscription est soumise à certaines conditions suspensives et notamment :

- la valeur moyenne quotidienne des actions Navya négociées au cours des 15 derniers jours de bourse avant l'émission de la tranche concernée doit être au moins égale à 200.000 euros ;

- le cours de l'action Navya sur Euronext (ou sur un autre marché) ne doit pas être inférieur à 130% de la valeur nominale des actions pendant une période de plus de 20 jours de bourse consécutifs ;

- aucun changement défavorable significatif n'est survenu ;

- aucune autorité (AMF notamment) ne s'est opposée à l'émission des OCA (ou à leur conversion) ou des BSA (ou à leur exercice) ;

- Navya est autorisée à émettre un nombre suffisant d'actions pour permettre la conversion des OCA à émettre dans le cadre de chaque tranche considérée, c'est-à-dire d'un nombre d'actions correspondant au moins au montant nominal total de l'OCA divisé par le VWAP de l'action le plus bas à la clôture à la date du tirage.

Navya indique que dans l'éventualité où le prix de conversion des OCABSA est inférieur à la valeur nominale des actions, Negma Group recevra un nombre d'actions Navya égal au montant de la conversion divisé par la valeur nominale des actions et aura une créance d'un montant égal au cours de clôture de l'action le jour de bourse précédant la date de conversion. Cette créance sera payée, au choix de Navya, soit en numéraire, soit par l'émission d'OCABSA additionnelles.

Impact de l'opération

Au 31 mars 2022, Navya dispose d'une position de trésorerie de 7,1 ME, réduite à 4,5 ME au 30 juin. Grâce à la conclusion du contrat d'OCABSA, Navya considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir sur un horizon de temps de 12 mois.

Dans l'hypothèse la plus défavorable pour l'actionnaire actuel d'une émission de 42 millions d'actions nouvelles, résultant de la conversion du nombre maximal d'OCA pouvant être émises au cours d'une période de 12 mois et l'émission de 15.789.474 actions nouvelles résultant du nombre maximal de BSA pouvant être émis au cours de cette même période, un actionnaire détenant 1% du capital de Navya avant l'opération verrait sa participation réduite à 0,41%.

Dans ce cas de figure, le prix de l'action estimé à 0,883 euro avant émission serait réduit à 0,36 euro.

Rappelons que l'annonce de cette opération a été accueillie très froidement par le marché, puisque l'action Navya a décroché de -54,7% en deux séances de bourse, revenant à 0,4028 euro.