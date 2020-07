Navya : encore 35% de gains au compteur

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La puissante vague haussière se confirme sur Navya. L'action du spécialiste des véhicules autonomes et électriques s'envole encore de 35% à 2,97 euros, et a donc été désormais multipliée par plus de 4 depuis l'ouverture du 10 juillet ! Les volumes sont par ailleurs une nouvelle fois conséquents avec plus de 3 millions de titres négociés ce mardi, soit environ 10,4% du tour de table.

L'annonce, la semaine passée, du lancement d'un service de navettes en autonomie complète de niveau 4, c'est-à-dire sans opérateur de sécurité à bord, semble être à l'origine de cette poussée de fièvre. Ce service est lancé progressivement depuis le 22 juin au sein du Centre National de Tir Sportif (CNTS) de Châteauroux, en partenariat avec Keolis. Il constitue une étape décisive vers le développement d'une offre de transport intégrant les véhicules en autonomie complète de niveau 4.