Navya : en liquidation judiciaire après la reprise partielle par Gaussin

(Boursier.com) — Par jugement de ce 18 avril, le Tribunal de commerce de Lyon a décidé d'arrêter un plan de cession et d'ordonner, en conséquence, la cession judiciaire de l'intégralité des actifs corporels et incorporels des sites de Navya à Courbevoie et Villeurbanne et des stocks du site de Vénissieux, au profit de la société Gaussin, par l'intermédiaire d'une entreprise commune avec le groupe japonais Macnica (coté à la bourse de Tokyo).

Cette co-entreprise sera détenue à hauteur du capital social et des droits de vote à 51% par Gaussin et 49% par Macnica.

Le prix de cession est de 1,4 million d'euros.

La transaction prévoit la reprise de 143 salariés français sur un total de 206, ainsi que la reprise des filiales Charlatte Autonom et Navya Systems Pte Ltd.

Liquidation judiciaire

Le Tribunal de commerce de Lyon a aussi prononcé dans un jugement daté du 18 avril, la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société, ouverte par jugement du 1er février 2023, en procédure de liquidation judiciaire.

Compte tenu de l'ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire, il n'y aura pas de reprise de la cotation, et Euronext va procéder prochainement à la radiation des actions Navya.