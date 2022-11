Navya dans le 'top 5' du classement annuel de l'agence de notation ESG Gaïa Research dans la catégorie automobile

(Boursier.com) — Navya , un leader des systèmes de mobilité autonome, a été reconnu pour son engagement en constante progression en matière d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance par l'agence de notation Gaïa Research, la principale référence mondiale en matière d'évaluation des performances ESG des entreprises cotées et non cotées sur les marchés européens.

Ce résultat s'ajoute aux excellents retours obtenus cette année dans le cadre de sa certification ISO 9001 et à son plan d'action structuré autour des Dix Principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

Avec une progression de sa note Gaïa 2021 de 123% par rapport celle de 2019 et de 89% par rapport à celle de 2020, Navya performe sur les aspects les plus cruciaux des enjeux RSE : entreprise, personnel, éthique, environnement et relations avec ses parties prenantes. Grâce aux avancées régulières réalisées à travers ses plans d'action de transformation, Navya se classe ainsi dans le top 5 en France du secteur automobile intégrant des critères exigeants et quantitatifs, avec un score global nettement supérieur à la moyenne du secteur.

Face à des acteurs internationaux de premier plan, Navya remporte la médaille de bronze du classement 2022 sur ses performances 2021 et se distingue particulièrement sur des critères différenciants en adéquation avec ses activités et conformes à ses ambitions, avec par exemple :

-une progression de 680% sur le critère environnemental par rapport à son score 2019 ;

-une progression de 83% sur le critère social par rapport à son score 2019 ;

-une progression de 72% sur la responsabilité de ses produits et sur ses relations avec ses fournisseurs, clients mais aussi avec la société civile.

Sophie Desormière, Présidente du directoire de Navya, a commenté : "Cet excellent classement dans le cadre de notre évaluation RSE confirme la qualité de nos efforts ainsi que notre transparence sur des critères fondamentaux pour notre activité. Je tiens à féliciter l'ensemble des équipes qui contribuent au quotidien à transformer nos ambitions et nos convictions en performances réelles et concrètes. Cette reconnaissance de nos actions RSE par l'agence de notation Gaïa est un signal d'encouragement fort dans la poursuite de nos efforts pour améliorer notre performance et renforcer la confiance au sein de nos écosystèmes".