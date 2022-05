Navya conforte ses positions en Asie à travers ses partenariats stratégiques

(Boursier.com) — Navya , un leader des systèmes de mobilité autonome conforte ses positions en Asie à travers ses solides partenariats stratégiques qui contribuent d'années en années au développement pérenne de la mobilité autonome sur un territoire en quête d'une mobilité toujours plus connectée, inclusive, servicielle et durable.

Navya leader de la mobilité autonome au Japon à travers ses partenaires locaux

Face aux défis d'une population vieillissante et d'une pénurie de main-d'oeuvre, notamment en zones rurales, le Japon porte un grand intérêt à la mobilité autonome, considérée comme une solution d'avenir vers un transport partagé et écoresponsable. Boldly et Macnica, les partenaires de Navya, très engagés dans la transition vers une mobilité autonome pour tous, multiplient les expérimentations pour démontrer l'intérêt des navettes Navya.

Les navettes Navya ont été déployées dans plus d'une centaine de cas d'usage (ex : 117 POC livrés par Boldly à mai 2022) dans des environnements particulièrement complexes. Voici quelques projets clés que Navya et nos partenaires ont mis en oeuvre avec succès en tant qu'opération commerciale depuis 2018 :

TEPCO (Tokyo Electric Power Company) à la centrale nucléaire de Fukushima : d'avril 2018 à mars 2020, trois navettes électriques Autonom(R) ont transporté le personnel et les visiteurs de la centrale électrique TEPCO à Fukushima, sur un parcours de 5,6 km,

Sakai-Machi : Boldly et Macnica ont mis en place leur premier service de mobilité autonome sur route ouverte dans une communauté locale en novembre 2020 sur un premier parcours de 5,3 km de long. Celui-ci a depuis été étendu à 20 km avec 26 arrêts et est actuellement desservi par trois Navettes Autonom,

Haneda Innovation City (HI City) : Boldly and Macnica ont démarré en août 2020 sur 700 m de route ouverte, en grande partie souterraine, le succès de cet essai a conduit en décembre 2021 à une extension de sa gamme du centre de Haneda Innovation City à l'aéroport de Haneda.

En prévision de l'exposition Osaka-Kansai au Japon en 2025, une expérimentation est actuellement menée par Boldly, en partenariat avec Osaka Municipal High Speed Electric Railway et d'autres organisations, afin de promouvoir la supervision à distance d'une flotte de plusieurs navettes via une liaison API. Cette nouvelle étape va permettre à de nombreux visiteurs d'Expo 2025 de se déplacer sur le site de l'exposition dans des véhicules sans conducteur.

Boldly gère le fonctionnement des navettes à Sakai-Machi à l'aide d'une plateforme appelée "Dispatcher", qui peut gérer et surveiller le fonctionnement de plusieurs navettes en même temps à partir d'un centre de supervision à distance établi à l'intérieur du Sakai-Machi Sympathy Hall. Cette gestion est opérée par un superviseur à distance de la société d'exploitation Senec. Le Fleet Management System (FMS) intègre la surveillance automatique de l'état de conduite, l'intervention d'urgence, l'inspection du véhicule, la fonction d'instruction de conduite, etc., et peut être utilisé pour une gestion des opérations en toute sécurité.

Navya, au coeur de l'IOT en Corée

Spring Cloud Co., Ltd., startup de premier plan fondée en 2017, est l'un des partenaires de Navya en Corée. Elle est la première entreprise privée en Corée à avoir obtenu un permis d'exploitation temporaire pour les véhicules à conduite autonome et à développer des activités de conduite autonome et de déploiement de navettes en collaboration avec Navya depuis 2018. En outre, Spring Cloud est la première entreprise en Corée à avoir adopté un environnement de test réglementaire afin de recevoir la première autorisation d'expérimentation d'une navette sans pilote en Corée.

Actuellement, Spring Cloud et Navya fournissent des services opérationnels avec 7 navettes sur les sites de Sejong-city, Daegu-city, Gunsan-city, Sangam-Dong et Seoul National University of Science and Technology. Spring Cloud et Navya étendent leur zone de service à l'échelle nationale en travaillant avec le siège du service postal sur un projet de bureau de poste mobile autonome et de robot de livraison basé sur la 5G/IA via les navettes Autonom(R) de Navya.

Spring Cloud Co., Ltd a récemment plongé les passagers des navettes Navya dans le métavers en leur proposant une expérience unique de réalité virtuelle pendant leur trajet. Ce projet, qui a été présenté lors de l'évènement Yeosu Expo le 25 mars dernier, vise à proposer toujours plus de technologies et d'innovations pour le confort et le bien-être des passagers et apporte de nouvelles perspectives à la mobilité autonome pour une expérience utilisateur toujours plus connectée et attractive.

Première expérimentation d'une navette Navya en Indonésie

Engagée dans la transition vers des villes vertes et intelligente, l'Indonésie vient de deployer un premier projet pilote de conduite autonome, mené en collaboration avec la JV Mitsubishi Corporation et Macnica, ainsi que l'Agence Japonaise de Coopération Internationale. Une navette Navya sera ainsi expérimentée pour une durée d'un an dans la ville de Bumi Serpong Damai (BSD) située à Tangerang, Banten. BSD City est une ville numérique intelligente qui abrite notamment l'Apple Developer Academy, co-dirigée par Apple et plusieurs universités indonésiennes locales.

La navette Navya circulera dans la Q Big BSD City et le BSD Green Office Park dans le but de faciliter la mobilité et d'améliorer la qualité de vie d'un grand nombre de résidents, actifs et visiteurs, en leur offrant un service sûr et respectueux de l'environnement.

Lors de la cérémonie qui s'est tenue le 20 mai, Budi Karya Sumadi, le ministre indonésien des Transports, a officiellement lancé le premier voyage de la navette Navya et a démontré son enthousiasme pour le projet au public invité et aux journalistes avec le discours suivant : " Merci Sinar Mas Land et Mitsubishi Corporation qui ont préparé ce projet comme une bonne innovation pour nous. La présence de véhicules électriques autonomes offre une solution à faibles émissions de carbone, réduit les embouteillages et fonctionne à l'heure. J'espère que nous pourrons apporter cette technologie au sommet du G20 afin que le monde voie que l'Indonésie accueille une percée vers l'avenir. Je soutiens BSD City pour être un laboratoire d'innovation, donnant l'exemple pour d'autres développements et incarnant la vision de notre président ". (source : Jakarta Daily).

Singapour, Navya leader de la mobilité autonome dans la vile-etat pionnière des transports autonomes

Le gouvernement de Singapour soutient activement le développement des transports autonomes et a initié de nombreux projets pour améliorer la fluidité du trafic sur ses routes et limiter au minimum l'usage de la voiture particulière. Classé premier sur l'indice de préparation des véhicules autonomes de KPMG, Singapour est un lieu stratégique pour le développement et les tests en situation réelle de solutions de conduite autonome.

Navya s'est appuyée sur son partenariat avec ST Engineering Autonomous Solutions (STEAS), une filiale de ST Engineering, groupe international spécialisée dans la technologie, la défense et l'ingénierie, pour déployer ses navettes à grande échelle, notamment dans les zones touristiques et sur des bases militaires.

Pour rappel, Navya a créé en 2021 une filiale à Singapour, Navya Systems, avec une équipe dédiée pour gérer les déploiements, la maintenance et la formation, avec un double objectif : garantir une très haute qualité de service aux clients asiatiques, et accélérer le transfert de compétences vers St Engineering, son partenaire local.

Cette filiale a également vocation à mener des actions de développement technologique spécifiques auprès de la région et sur demandes de ses clients (infrastructure de cloud privé, solutions pour sites de haute sécurité, V2X, etc.).

Grâce à l'implication conjointe des équipes de ST Engineering et de Navya, plusieurs essais et opérations sont actuellement en cours à Singapour :

Gardens by the Bay : un parc touristique en plein coeur de Singapour où plusieurs Autonom(R) Shuttles circulent quotidiennement, en collaboration avec Willers, sur les 100 ha, attirant plus de 10 millions de visiteurs par an,

Jardins du lac Jurong : en collaboration avec Willers et le National Parks Board (NParks), ST Engineering a déployé une navette Navya destinée aux visiteurs du parc depuis le 3 décembre 2020, dans le but d'améliorer l'accessibilité dans le jardin.

Parallèlement aux opérations publiques commerciales ci-dessus, de multiples projets ont été déployés sur des sites militaires, structurant les activités de Navya dans le pays.

Les forces armées de Singapour (SAF) testent l'utilisation de plates-formes autonomes pour transporter des fournitures logistiques et du personnel dans des camps militaires. Des essais de navettes autonomes sont en cours dans plusieurs sites militaires, dont les camps de Kranji et la base aérienne de Paya Lebar, depuis avril 2021.

L'armée de Singapour et l'armée de l'air de la République de Singapour (RSAF) collaborent avec l'Agence des sciences et technologies de la défense (DSTA) et ST Engineering, pour tirer parti des technologies de mobilité autonome de Navya afin de développer davantage les opérations de logistique et de transport de personnes.

À ce jour, une flotte totale de 10 navettes autonomes a été utilisée sur les multiples sites militaires, pour couvrir leurs besoins de mobilité.

La mobilité autonome pour accélérer le développement de la mobilité intelligente à Hong Kong

Le gouvernement de Hong Kong a publié Smart City Blueprint 2.0 en décembre 2020, avec une emphase et des investissements accrus sur les initiatives de mobilité intelligente, notamment en facilitant les essais et l'utilisation de véhicules autonomes dans des endroits appropriés, tels que les aéroports ou d'autres types de sites restreints. Navya poursuit sa présence et ses efforts à Hong Kong, voyant l'importance et le potentiel de ce marché en pleine croissance de la mobilité intelligente

Lancée en octobre 2015, la première navette Navya à Hong Kong a été déployée au Nursery Park de l'Autorité du district culturel de West Kowloon (WKCDA) dans le but de fournir un accès et des installations sûres et accessibles. L'introduction de la navette Navya permet d'améliorer la connectivité piétonne au niveau de la rue dans le district et d'encourager davantage de membres de la communauté à profiter du monde de l'art et de la culture.

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : "Le transport autonome se développe partout dans le monde et préfigure l'avenir d'une nouvelle mobilité multimodale au service du voyageur et de l'environnement. Si tous les pays sont engagés dans des transitions profondes pour une mobilité globale plus responsable et plus inclusive, chacun d'eux évolue au rythme de ses drivers et de sa feuille de route stratégique. Navya les accompagne à chaque étape et s'adapte à leurs besoins et enjeux pour un déploiement réussi et durable dans le temps. Nos expérimentations en Asie apportent des réponses efficaces au besoin du dernier kilomètre avec des résultats unanimement salués par nos partenaires ainsi que par les utilisateurs. Ces projets pilote sont le point de départ indispensable à toute perspective de déploiement plus massif. Nous sommes heureux de nos collaborations avec tous nos partenaires en Asie qui font un travail remarquable pour ancrer Navya dans leurs territoires respectifs et nous positionner au moment venu dans des déploiements de plus grande envergure".