Navya conclut un programme d'OCABSA pour 36 ME

(Boursier.com) — Navya a conclu un accord de financement d'un montant nominal total de 36 ME avec le Groupe Negma, société d'investissement basée à Dubaï aux Emirats Arabes Unis et disposant d'une couverture mondiale.

Ce financement sera réalisé sous la forme d'obligations convertibles en actions nouvelles (" OCA ") auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (" BSA ").

Chaque OCABSA, d'une valeur nominale unitaire de 2 500 Euros, sera souscrite par le Groupe Negma, investisseur au pair et aura une maturité de douze mois.

Ce programme de financement, qui constitue "une première étape dans la stratégie d'investissement de Navya", va contribuer au renforcement immédiat de sa trésorerie par l'exercice d'une 1ère tranche de 2,5 ME "et lui permettre de soutenir sa roadmap technologique, de réussir sa transition vers une phase d'industrialisation et d'accélérer son développement commercial dans des régions où la demande de solutions de mobilité autonome est en forte croissance", se félicite le groupe.