Navya : comptes semestriels et trésorerie renforcée

(Boursier.com) — Le groupe Navya a réalisé au cours du premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 4,7 ME, en retrait de 23% par rapport au premier semestre 2019. La crise sanitaire a occasionné certains reports de projets d'expérimentations, principalement pour des raisons opérationnelles (impossibilité pratique de mettre en oeuvre les projets). Avec 10 véhicules vendus au cours du premier semestre 2020, la base installée d'AUTONOM SHUTTLE s'établit désormais à 169 navettes.

Les dépenses de ventes et marketing et les frais généraux et administratifs, ont baissé respectivement de 32% et 35%. Cette maîtrise résulte de la volonté de Navya de focaliser ses dépenses en R&D qui ont augmenté de 13% au cours de la période. Au cours du semestre écoulé, la consommation de cash a fortement diminué pour atteindre 4,7 ME, un repli de 68% par rapport à la même période en 2019. Au total, le résultat opérationnel et le résultat net s'améliorent respectivement de 2,4 ME et 2,5 ME et s'établissent à -10,8 ME et -11,3 ME.

La trésorerie disponible de la société s'est renforcée et s'élevait à 27,4 ME au 31 août 2020. Navya précise que ses avancées technologiques seront progressivement déployées sur le terrain dans le cadre d'expérimentations telles que les navettes et les tracteurs logistiques. En parallèle, Navya oeuvre à renforcer son réseau de partenaires de distribution et à préparer l'industrialisation de ses solutions pour accélérer la mise sur le marché des systèmes de conduite autonomes de niveau 4.