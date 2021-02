Navya chute après la nette baisse des revenus annuels

Navya chute après la nette baisse des revenus annuels









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Navya trébuche de 7% à 2,9 euros au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires 2020 de 10,7 ME, en baisse de 29%. Au cours de l'exercice, le spécialiste des systèmes de conduite autonome a vendu 23 navettes Autonom Shuttle contre 43 en 2019. Au total, la base installée de navettes s'établit à 182. Au 29 janvier 2021, Navya disposait d'une trésorerie de 31 ME et continue à préparer la commercialisation de services d'autonomie de niveau 4, correspondant à une situation où le véhicule est capable de se déplacer sans opérateur de sécurité à bord. Le groupe n'a pas fourni de guidance pour le nouvel exercice.

Comme l'explique Oddo BHF, Navya va poursuivre la transformation de son business model sur les prochains trimestres, vers un modèle d'intégrateur de solutions autonomes, et donc de services (maintenance software, supervision des véhicules, cartographie, etc.). Pour cela, la priorité reste clairement donnée à la R&D et l'atteinte du niveau 4 d'autonomie (sans opérateur de sécurité), afin de rendre sa technologie adaptable à des usages commerciaux (transport de personnes, logistique, etc.). Pendant cette phase de transition, les perspectives commerciales resteront limitées. Le courtier maintient ainsi son avis 'neutre' et sa cible de 3,5 euros.