Navya : chiffre d'affaires 2020 en baisse

(Boursier.com) — Navya a annoncé un chiffre d'affaires 2020 de 10,7 ME, en baisse de 29% par rapport à 2019. Au cours de l'exercice, le spécialiste des systèmes de conduite autonome a vendu 23 navettes Autonom Shuttle contre 43 en 2019. La Corée du Sud et le Japon représentent les premiers marchés de la société avec respectivement 7 et 5 véhicules vendus en 2020.

Au total, la base installée de navettes s'établit à 182. Au 29 janvier 2021, Navya disposait d'une trésorerie de 31 ME et continue à préparer la commercialisation de services d'autonomie de niveau 4, correspondant à une situation où le véhicule est capable de se déplacer sans opérateur de sécurité à bord.