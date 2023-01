Navya : ça roule avec Bluebus !

(Boursier.com) — Navya et son partenaire industriel, Bluebus du groupe Bolloré, annoncent les premiers roulages réussis du Bluebus Autonom, et confirment l'atteinte des performances attendues.

Plus de trente kilomètres de roulage en mode autonome ont d'ores et déjà été effectués sur des parcours d'exploitations types, dans un espace sécurisé, permettant de valider les lois de pilotage et les interactions dynamiques entre la plateforme robotisée roulante de Bluebus et le logiciel de conduite autonome NavyaDrive.

Ces roulages, en mode d'autonomie de niveau 4, ont lieu sur le site d'essai de Transpolis Fromentaux, apportant un parcours sécurisé pour procéder à toutes les mises au point et une flexibilité pour rejouer des cas d'usages et d'exploitations.

Durant les premiers essais, des cas réels de parcours types urbains, sur boucle définie avec des arrêts stations et des tests de freinage sur obstacle, ont permis de valider le comportement global du véhicule. Ce dernier a donné entière satisfaction, tant en termes de confort que de dynamique sécurisante.

Cette étape clé de validation, permet dès à présent de pouvoir enrichir et déployer la roadmap des cas d'usages cibles en vue d'une première exploitation sur sites clients dès Q4/2023.

Lancé en 2021, le projet Bluebus Autonom est un programme pionnier visant à développer le premier bus autonome industriel français produit en série dans le respect des standards de l'industrie automobile. Développé dans le cadre du programme EFIBA (Emergence Filière Bus Autonomes), et soutenu par le Programme France Relance, l'entrée du Bluebus Autonom en phase de roulage avec des résultats aussi performants est l'aboutissement d'un travail collaboratif remarquable.