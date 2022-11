Navya : Assemblée générale convoquée

(Boursier.com) — Navya tiendra son Assemblée générale extraordinaire, 23 novembre à son siège social de Villeurbanne.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, le projet du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 19 octobre 2022. Les documents et les informations relatifs à l'Assemblée ainsi que le formulaire unique de vote, sont disponibles sur le site Internet de Navya, dans la section "Investisseurs", rubrique Assemblée générale extraordinaire du 23 novembre.