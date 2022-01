Navya annonce une première mondiale

(Boursier.com) — Navya , un leader des systèmes de conduite autonome franchit une étape décisive et présentera la supervision à distance d'une flotte de véhicules autonomes à l'occasion du salon AUTONOMY PARIS qui se tiendra les 16 & 17 mars 2022.

En juillet 2020, Navya a franchi une étape structurante dans la mobilité autonome avec la première opération de niveau 4 sur site fermé, c'est-à-dire le déploiement d'une navette en autonomie complète sans opérateur à bord. Aujourd'hui, NAVYA va plus loin avec la mise en oeuvre de son système de supervision à distance d'une flotte de navettes, une réalisation fondamentale en vue de l'industrialisation des solutions de niveau 4.

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de NAVYA, explique : "Ces nouveaux développements apportent aux opérateurs de transport les fonctionnalités critiques permettant de piloter à distance une flotte de véhicules autonomes. Ils améliorent la disponibilité du service et garantissent la sécurité de toutes les navettes et de leurs passagers. Il s'agit d'un jalon capital pour NAVYA afin de lancer la commercialisation de ses solutions de niveau 4".

Concrètement, NAVYA va démontrer :

-L'automatisation des fonctions de supervision sur une flotte de navettes sans opérateur à bord ;

-Un auto-diagnostic du fonctionnement des navettes et un monitoring automatisé de leur environnement ;

-Les échanges en temps réel de données techniques / audio / vidéo si nécessaire, entre chaque navette et le Poste de Commande Centralisé (PCC) ;

-La remontée et l'analyse au sein du PCC des données pertinentes aussi bien internes que tierces permettant d'assurer une supervision anticipative.

Olivier Le Cornec, CTO de Navya, précise : "NavyaDrive et NavyaOperate sont les deux systèmes qui composent le socle logiciel de notre système de conduite autonome. Associés aux dernières technologies de connectivité et à nos algorithmes de data intelligence, ils permettent l'industrialisation de nos développements dans le cadre de nos projets collaboratifs et stratégiques de premier plan en cours de finalisation".

Prochaine communication financière : 7 février 2022, 17h45 - chiffre d'affaires 2021.