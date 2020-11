Navya annonce une évolution de sa gouvernance

(Boursier.com) — Navya annonce la nomination de Thierry Morin, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Elis, et d'Aurélie Jean, Docteur en sciences et entrepreneur, au Conseil de Surveillance, en qualité d'administrateurs indépendants, ainsi que d'Olivier Le Cornec, Chief Technology Officer, au Directoire de Navya.

Thierry Morin cumule plus de 20 années d'expérience à la Direction de sociétés industrielles cotées. Diplômé de l'Université Paris-Dauphine, il fut Président directeur général de la société Valeo de 2001 à 2009. Il est actuellement membre du Conseil d'administration et Président du Comité Nomination et Rémunération et de la Gouvernance d'Arkema, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Elis, Président de la société Thierry Morin Consulting (TMC), de la société TM France et de TMPARFI SA. Il a également été Président de l'Institut National de la Propriété Industrielle et de l'Université de technologie de Compiègne (UTC).

Aurélie Jean navigue depuis plus de 10 ans dans les sciences numériques, dans l'ingénierie, la médecine, l'éducation, l'économie, la finance ou encore le journalisme. Après 9 ans passés aux États-Unis dans des institutions telles que le Massachusetts Institute of Technology (MIT) ou Bloomberg, Aurélie vit et travaille aujourd'hui entre les États-Unis et la France où elle partage son temps entre le conseil en collaboration avec la société Altermind, la recherche et l'enseignement à l'Université. Aurélie est également Senior Advisor pour le Boston Consulting Group (BCG) et mentor pour le Frontier Development Lab de la NASA. Elle contribue pour les médias Le Point, Elle International et Europe 1 sur des sujets scientifiques et technologiques. Aurélie est également collaborateur extérieur pour le Ministère de l'Éducation Nationale.

Charles Beigbeder, Président du Conseil de Surveillance a déclaré : "Je souhaite la bienvenue à Thierry Morin et à Aurélie Jean au sein du Conseil de Surveillance de Navya. L'expérience de Thierry Morin à la tête de groupes industriels à dimension internationale et l'expertise d'Aurélie Jean dans les domaines de la modélisation numérique et des algorithmes représentent des atouts clés pour entamer cette nouvelle étape dans l'histoire de Navya."

Le Conseil de Surveillance de Navya a pris acte du départ de 360 Capital Partners représenté par Fausto Boni et de Dominique Rencurel. Navya remercie Messieurs Dominique Rencurel et Fausto Boni pour leur implication au sein du Conseil de Surveillance de Navya.

Le Conseil de Surveillance a également nommé Olivier Le Cornec au Directoire de la Société. Olivier est arrivé en mars 2020 chez Navya au poste de CTO (Chief Technology Officer).

Etienne Hermite, Président du Directoire déclare : "L'arrivée d'Olivier Le Cornec en mars dernier nous permet d'accélérer le développement de notre technologie, qui est notre priorité stratégique. Le lancement de l'expérimentation de niveau 4 à Châteauroux avec Keolis, où il n'y a plus de safety driver dans le véhicule, est une étape clef de l'autonomie qui en appelle d'autres. Je suis très heureux qu'Olivier ait accepté de rejoindre le Directoire à l'invitation du Conseil de Surveillance."

Le Conseil de Surveillance et la Société sont assistés par Wagram Corporate Finance dans la mise en oeuvre de son plan stratégique.

Composition du Conseil de Surveillance après ces nominations :

Charles Beigbeder (Président et administrateur indépendant)

Francesca Fiore (administratrice indépendante),

Christiane Marcellier (administratrice indépendante),

Aurélie Jean (administratrice indépendante),

Thierry Morin (administrateur indépendant),

Jeong Hun Kim (administrateur).

Composition du Directoire après cette nomination :

Etienne Hermite (Président),

Jérôme Rigaud,

Olivier Le Cornec.