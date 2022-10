(Boursier.com) — Navya annonce son premier déploiement de navette autonome au Portugal. La navette Arma, a été retenue par la ville d'Aveiro dans le cadre d'un appel d'offre et est déployée à l'occasion de l'Aveiro Tech Week, du 4 au 14 octobre 2022.

L'Aveiro Tech Week est un événement phare organisé par la ville d'Aveiro qui rassemble des personnes de différents horizons pour participer à des activités technologiques et culturelles.

La navette autonome de Navya circulera sur un trajet intra-urbain et desservira trois arrêts.

Elle contribuera à renforcer l'image innovante et dynamique de la ville, devenue un véritable pôle d'attraction pour tous les types d'industries basées sur la technologie et la créativité.