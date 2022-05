Navya : Air France retient Charlatte Autonom pour présenter l'AT 135 CE au 'Skyteam Sustainable Flight Challenge'

(Boursier.com) — Charlatte Autonom, co-entreprise de Navya et de Charlatte Manutention, a été choisie par Air France pour présenter ses projets les plus innovants et durables dans le cadre de sa participation au "Skyteam Sustainable Flight Challenge".

Le "Skyteam Sustainable Flight Challenge" est une initiative visant à stimuler et encourager l'innovation en invitant les compagnies membres de l'alliance à réaliser des vols les plus éco-responsables possibles, du 1er au 14 mai. Dans ce cadre, Air France a opéré le vol Paris-Montreal AF342 au départ de l'aéroport Charles de Gaulle avec l'objectif atteint de réduire de moitié ses émissions de CO2. Charlatte Autonom a été selectionné à cette occasion par Air France comme acteur clé de l'innovation pour le process logistique de livraison des bagages.

La solution Charlatte Autonom représente une solution d'avenir pour évoluer vers des aéroports toujours plus intelligents, sécurisés et connectés, en permettant des gains significatifs en termes de sécurité des personnes et des biens et d'efficience opérationnelle et économique du flux des bagages. Ce premier déploiement de la solution de conduite autonome AT 135 CE, s'est déroulé dans les conditions techniques et de sécurité permettant d'assurer une expérimentation en aéroport et a permis de démontrer son opérabilité en milieu aéroportuaire à forte co-activité, de caractériser ses performances et de confronter sa technologie au contexte opérationnel des flux bagages existants.

Cette mise en opération de l'Autonom Tract certifié CE marque une étape clé vers l'atteinte future de l'autonomie de niveau 4 (sans opérateur à bord).

"Nous sommes très heureux de représenter la seule solution de tracteur autonome sélectionnée par Air France dans le cadre du Skyteam Sustainable Flight Challenge, délivrée au travers de notre JV avec notre partenaire Charlatte Manutention. Cela témoigne de l'importance de la logistique automatisée dans les évolutions à venir au sein de l'industrie aéronautique qui doit s'appuyer sur un écosystème aéroportuaire toujours plus innovant et écoresponsable", commente Sophie Desormière, CEO de Navya.