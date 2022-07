Navya adhère au Pacte Mondial des Nations Unies pour renforcer ses actions en faveur d'un avenir écoresponsable

(Boursier.com) — Navya annonce avoir rejoint officiellement le mouvement international du Pacte Mondial des Nations Unies, la plus importante initiative de développement durable d'entreprise au monde.

Déjà acteur de la transition écologique, à travers ses solutions de transport partagé, inclusif et zéro émission pour les personnes et les biens, Navya s'engage ainsi dans un plan d'action plus global visant à aligner l'ensemble de ses pratiques à sa stratégie de responsabilité sociétale.

En devenant signataire de cette charte, Navya s'appuie sur un cadre solide, structuré autour des 10 Principes du Pacte Mondial pour agir en parallèle sur l'ensemble des leviers liés au respect des Droits de l'Homme, du droit du travail, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la corruption.

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : "L'adhésion de Navya au Pacte Mondial des Nations Unies est une étape structurante de notre démarche RSE et de croissance durable. Cette signature s'inscrit parfaitement dans notre vision et nos valeurs pour progresser vers un modèle d'entreprise responsable et engagée. Toutes nos équipes sont mobilisées et déterminées à contribuer de manière significative à nos initiatives pour incarner et promouvoir les principes du Pacte Mondial auprès de l'ensemble de nos parties prenantes."