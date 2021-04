Navya : accord avec REE Automotive pour un système autonome de niveau 4

Navya : accord avec REE Automotive pour un système autonome de niveau 4









(Boursier.com) — Navya et REE Automotive annoncent la signature d'un accord pour le développement d'un système autonome de niveau 4 intégrant la technologie REEcorner et les solutions de conduite autonome de Navya.

Développé par REE et piloté par Navya, ce système autonome de niveau 4 nouvelle génération, développé conjointement, sera conçu comme une solution de mobilité autonome de pointe conforme aux plus hauts standards, avec des avantages concurrentiels clés en matière de qualité, de coût et de performance.

REE apporte sa technologie automobile REEcorner intégrant les composants critiques du véhicule (direction, freinage, suspension, transmission et contrôle) dans le passage de roue.