Navya a participé à la conférence de l'Institut Future Investment Initiative en Arabie Saoudite

(Boursier.com) — Navya a participé à la 5ème édition de la conférence de l'Institut Future Investment Initiative "Invest in Humanity".

L'Institut Future Investment Initiative est une fondation à but non-lucratif de nouvelle génération. Elle a pour objectif, avec l'aide des technologies les plus avancées et les plus durables, de recueillir et de favoriser les idées visant à résoudre les défis auxquels l'humanité fait face aujourd'hui.

Pierre Lahutte, Président du Directoire de NAVYA, a pris part ce jour à la session "Silent progress: Investing in electric transportation" dédiée aux enjeux de la mobilité électrique. Aux côtés d'autres acteurs innovants tels que Virgin Hyperloop, le constructeur de véhicules électriques Canoo ou encore la société de mobilité aérienne électrique Lilium, il a eu l'occasion d'intervenir autour des thématiques suivantes : les innovations à venir en matière de mobilité électrique, le potentiel et les perspectives de ce marché ainsi que les préoccupations environnementales découlant de la dépendance aux énergies fossiles.

Selon l'Agence Internationale de l'Energie (IEA), dans un contexte d'érosion des ventes globales de véhicules de 6% sur l'année 2020, les ventes de véhicules électriques ont connu une progression sur la même période de 41%, pour atteindre plus de 3 millions d'unités. Les véhicules électriques sont de plus en plus recherchés pour des raisons tant environnementales qu'économiques, tendance qui pourrait modifier radicalement le modèle de développement de la mobilité dans les années à venir. Ainsi, lors de l'ouverture du Saudi Climate Conference le 23 octobre, le président de la Commission Royale pour la ville de Riyad a annoncé l'objectif de 30% de véhicules électriques à horizon 2030.

Pierre Lahutte, Président du Directoire de NAVYA, déclare : "Par sa participation à cet évènement à Riyad, 2 ans après avoir remporté deux prix dans le cadre du Dubai World Challenge for Self-Driving Transport, NAVYA confirme le caractère stratégique de la péninsule arabique pour le déploiement à échelle commerciale des premières flottes de navettes électriques autonomes. Compte tenu de la multiplication des projets dans cette région dans le cadre de la vision 2030 mise en oeuvre par le Royaume saoudien, nous estimons le potentiel de la mobilité autonome en centaines de véhicules dans les toutes prochaines années. À ce titre, notre présence a aussi été l'occasion d'échanger avec des partenaires locaux à même de faciliter la concrétisation de ces opportunités."