Navistar dans le rouge au premier trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Navistar , compagnie américaine de construction de camions, autobus et moteurs, a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2021 une perte nette de 81 millions de dollars soit 81 cents par titre, pour des revenus totaux de 1,8 milliard de dollars. Le groupe a généré un Ebitda ajusté trimestriel de 116 millions de dollars et un bénéfice net ajusté de 5 millions. Sur la période comparable de l'an dernier, le groupe avait déploré un déficit net de 36 millions de dollars et 36 cents par titre, ainsi qu'une perte ajustée de 33 millions de dollars. Les revenus sont ressortis comparables à ceux de l'an dernier. Le consensus sur le trimestre était de 5 cents de bpa ajusté et 1,95 milliard de revenus.