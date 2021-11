Nature et Logis : liquidation judiciaire

(Boursier.com) — Nature et Logis va disparaître. L'entreprise spécialisée dans la conception et la construction de maisons individuelles écologiques a été placée en liquidation par décision du tribunal de commerce du Mans le 26 octobre. Les difficultés d'approvisionnement, de ressources sous-traitantes, de production et l'explosion des prix de matériaux de construction bois, conséquences directes de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ont mis à mal le modèle économique du groupe, en impactant d'une part de manière importante ses marges et d'autre part le niveau nécessaire de Besoin en Fonds de Roulement (BFR), alors que paradoxalement la société bénéficiait d'une dynamique commerciale positive. En dépit des aides et mesures de l'Etat dont la Société a pu bénéficier, il n'a malheureusement pas été trouvé de solution face au besoin de trésorerie exponentiel et le rétablissement des marges à court terme, précise le groupe.