Nature et Logis annonce une double acquisition

(Boursier.com) — Dans le prolongement du succès de son augmentation de capital finalisée fin novembre pour 406 KE et en ligne avec sa stratégie et ses objectifs de croissance, Nature et Logis annonce le rachat des deux fonds de commerce de la société Construction A.M.B oeuvrant sur le segment de la construction bois dans la Région Normandie et le Nord de l'Ile-de-France depuis plus de 20 ans, en association avec Pascal Roussel, son créateur et dirigeant historique.

Cette acquisition permet à Nature et Logis d'élargir son assise commerciale vers un nouveau territoire géographique conformément à son plan de développement. Les deux reprises, financées pour partie sur fonds propres et pour partie par financement bancaire, sont effectives depuis le 24 janvier avec effet rétroactif au 31 décembre 2019.

Pour accompagner sa croissance dans ce nouveau périmètre d'activité, qui devrait représenter un volume d'activité de l'ordre de 8 ME, Nature et Logis va renforcer ses équipes après l'arrivée en décembre d'un nouveau directeur Commercial Groupe.

Par ailleurs, Nature et Logis a racheté 70% des titres de la société CCMI " les maisons évidences ", là aussi en association avec Pascal Roussel qui en conserve 30%.