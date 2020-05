Nature et Logis a bouclé 2019 avec un chiffre d'affaires de 3 ME

(Boursier.com) — Nature et Logis affiche un volume d'affaires traité de 4,5 ME contre 2,8 ME en 2018, témoignant de la dynamique du marché de la construction individuelle écologique.

Le chiffre d'affaires 2019 s'est établi à 3 ME contre 1,4 ME sur 2018.

Le spécialiste de la conception et la construction de maisons individuelles écologiques a vu son résultat d'exploitation ressortir à l'équilibre contre une perte de 327 KE en 2018, porté par un niveau d'activité soutenu.

1,5 ME de nouveaux projets ont été signés sur le T1, une activité envisageable sur le mois d'août pourrait permettre de compenser partiellement le retard pris sur le 2ème trimestre.

La société a atteint l'équilibre sur le résultat net, contre -329 ME un an plus tôt.