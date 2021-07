Natixis : y a-t-il eu délit d'initié lors de l'OPAS de BPCE ?

(Boursier.com) — Suspicion de délit d'initié autour de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Natixis. Selon 'Mediapart', des spéculateurs ont "pu avoir connaissance de longue date du projet de la banque de retirer sa filiale de la Bourse et en tirer avantage". Le titre a en effet fait l'objet d'une importante spéculation le 8 février (il a fini en hausse de 6,9% dans de très gros volumes), soit un jour avant que la banque demande la suspension de son action et révèle dans la foulée l'intention de sa maison-mère. Nous avions d'ailleurs souligné à l'époque la vague haussière sur laquelle surfait le titre Natixis.

Madiapart affirme que cette suspicion a été évoquée lors d'un comité de groupe extraordinaire de BPCE, qui s'est tenu le 25 février 2021. Selon le procès-verbal de la réunion auquel Mediapart a eu accès, un représentant du 'SNB CFE-CGC' a interpellé Laurent Mignon, le patron du groupe BPCE, sur la question et notamment sur un éventuel "problème sur la confidentialité des opérations".

Le dirigeant a alors rappelé que "les règles sont claires. Il y a eu une rumeur persistante en juillet 2020, qui a été suivie d'un démenti catégorique. Plus récemment, des travaux d'analystes basés sur les résultats du groupe ont été publiés et certains analystes ont émis la possibilité d'une sortie de la cote. Or le délit d'initié consiste à avoir une information précise".

Toujours selon le procès-verbal du comité, M Mignon a indiqué avoir "prévenu le président de l'AMF lorsque le projet de sortie de cote a été lancé. Le président de l'AMF suit le cours de l'action et peut donc enquêter s'il trouve que cela est nécessaire". Puis le dirigeant d'ajouter : "il est possible que l'AMF observe cette situation. En effet, le calendrier a été accéléré en raison de cette suspicion de fuite". La balle est dans le camp du régulateur boursier.