Natixis : une semaine agitée

Natixis : une semaine agitée









Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Semaine très mouvementée pour Natixis qui boucle cette séquence hebdomadaire sur un gain de plus de 15% à 4 euros. La banque a publié des résultats trimestriels en repli, tout en mettant en avant sa bonne santé financière, au moment où BPCE a annoncé vouloir acquérir la part du capital du groupe qu'elle ne possède pas encore afin de sortir le titre de la cote. La maison mère des réseaux Banque populaire et Caisse d'épargne va lancer une offre publique d'achat simplifiée à hauteur de 4 euros par action. Une OPAS qui, en cas de succès, sera suivie d'un retrait obligatoire de la cote.

En sortant Natixis de la bourse, le groupe mutualiste espère simplifier son organisation en regroupant d'une part les activités de paiement et d'assurance et en constituant un nouvel ensemble baptisé "Global Financial services" autour de la gestion d'actifs et de fortune et de la banque d'affaires.

L'IPO de Natixis en 2006 avait suscité un véritable engouement chez les ménages français puisque plus de 2,8 millions de particuliers avaient participé à l'opération. Introduit à 19,55 euros, le titre n'aura jamais retrouvé un tel niveau, au grand désarroi de centaines de milliers de petits porteurs.

Natixis a réalisé sur les trois derniers mois de l'exercice 2020 un résultat net part du groupe de 323 millions d'euros, en baisse de 13%. Mais le groupe avait auparavant accusé trois trimestres consécutifs de pertes en raison notamment de l'impact de la crise sanitaire sur son activité de trading actions et de l'augmentation du coût du risque. Le produit net bancaire a fléchi de 4% à 2,23 MdE, alors que le coût du risque a augmenté à 159 ME, contre 119 ME un an plus tôt. Le résultat trimestriel sous-jacent s'est inscrit à 442 ME, soit son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans.

Enfin, la banque a finalisé la cession d'une participation de 29,5% dans le capital de Coface à Arch Financial au prix de 9,95 euros par action (dividende attaché). Natixis, qui n'est plus représentée au conseil d'administration du réassureur, détiendra sa participation résiduelle de 12,7% comme une participation financière.