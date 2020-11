Natixis : un analyste ajuste son objectif

(Boursier.com) — Le Credit Suisse reste 'neutre' sur Natixis et ajuste son objectif de 2,6 à 2,5 euros après avoir ajusté à la baisse ses estimations de résultats à la suite des dernières annonces de la banque du groupe BPCE. Avec une nouvelle indication de 1 milliard d'euros de capital excédentaire sur la base de Bâle 4 (plus des bénéfices non distribués probablement au quatrième trimestre), et un engagement à distribuer cet excédent, Natixis pourrait (si la BCE le permet) verser un dividende 2020 de plus de 0,30 euro par action contre un consensus actuel de 0,07 euro. Cependant, le courtier pense que l'établissement pourrait maintenir un 'tampon' en lien avec l'incertitude due au Covid-19 et la croissance future et conserve ainsi sa prévision de dividende 2020 à 0,20 euro par action. Ce rendement de 9% devrait suffire soutenir le titre à court terme.