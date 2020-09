Natixis : tente de se stabiliser

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Natixis évolue en léger repli à la mi-journée au lendemain d'une chute de 6% dans le sillage de l'annonce de la suspension des souscriptions et des rachats de parts de certains fonds de H2O AM à la suite d'une demande de l'AMF en raison d'incertitudes sur leur valorisation.

Les fonds concernés par la demande de l'AMF sont H2O Allegro, H2O Multibonds et H2O Multistrategies mais la société de gestion a précisé avoir également suspendu cinq autres fonds, H2O Adagio, H2O Moderato, H2O MultiEquities, H2O Vivace et le FIA H2O Deep Value, "dans l'intérêt des porteurs de parts" et afin de préserver leur égalité de traitement. Les incertitudes sur la valorisation des fonds concernés mises en avant par l'AMF sont liées à "leurs expositions significatives en titres 'privés' et à l'exécution encore très partielle du contrat de cession", poursuit H2O. Natixis a souligné que cette décision n'aurait pas d'impact sur ses comptes.

Du côté des analystes, Exane BNP Paribas est passé de 'sous-performer' à 'neutre' sur la banque tout en remontant son objectif de 2,6 à 2,9 euros.