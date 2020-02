Natixis : tente de résister à la pression

(Boursier.com) — Natixis recule de 2,7% à 4,15 euros, nettement moins que le CAC40 qui chute actuellement de plus de 4% sur les craintes liées à la propagation du coronavirus dans le monde, alors que Goldman Sachs reste acheteur sur le dossier avec un cours cible ajusté en hausse de 5,60 à 5,90 euros.

Sur le seul quatrième trimestre, la filiale cotée du groupe mutualiste BPCE a vu son bénéfice net être multiplié par plus de deux, à 371 millions d'euros, grâce à un net rebond de ses activités de marché sur les taux et les actions. La banque, qui a aussi bénéficié d'un effet de base favorable après avoir enregistré une perte dans les dérivés actions au quatrième trimestre 2018 lors de la débâcle boursière, a également fait état de revenus en hausse de 23% à 2,5 milliards d'euros.

Pour le broker, les chiffres opérationnels sont ressortis très solides, en particulier dans les divisions de gestion d'actifs et de banque d'affaires. L'analyste a mis également en avant la progression des actifs sous gestion et les flux positifs après deux trimestres de sorties. GS continue de voir un potentiel "significatif" pour le titre, compte tenu d'un rendement de dividende durable et bien supérieur au secteur, d'un rendement des flux de capitaux dans la gestion d'actifs et de tendances fortes dans la BFI.