Natixis réfute toute accusation de pratique concertée avec ses concurrents

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Natixis a pris acte de la décision de l'Autorité de la concurrence du 18 décembre 2019 concernant Natixis Intertitres. L'établissement financier "réfute toute accusation de pratique concertée avec ses concurrents et regrette que l'Autorité de la concurrence n'ait pas tenu compte de ses arguments". "Natixis est extrêmement surprise de cette décision qui lui semble dépourvue de fondement et totalement disproportionnée", ajoute la banque. "L'engagement de Natixis à respecter la législation et en particulier le droit de la concurrence est total", affirme encore Natixis, qui fera appel de cette décision.

Rappelons que l'Autorité française de la concurrence a imposé près de 415 millions d'euros d'amendes aux principaux acteurs du marché des tickets restaurant pour ententes anticoncurrentielles. Les quatre émetteurs historiques de titres-restaurant en France sont visés (Edenred France, Up, Sodexo Pass France et Natixis Intertitres), ainsi que la Centrale de règlement des titres assurant pour leur compte le traitement et le remboursement des titres-restaurant auprès des clients.