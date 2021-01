Natixis recule, avis en série

Natixis recule, avis en série









Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Marche arrière pour Natixis. La banque du Groupe BPCE, qui restait sur deux belles séances, redonne 1% à 3,05 euros en fin de matinée. La faute à Jefferies qui a dégradé le dossier à 'conserver' avec une cible ajustée de 2,9 à 3,1 euros. Le broker estime que les revenus pourraient être décevants avec les vents contraires liés aux devises et un potentiel de croissance limité pour la banque de financement et d'investissement. La valorisation est par ailleurs plus tendue, selon le courtier.

Kepler Cheuvreux a de son côté réitéré son avis 'conserver' tout en remontant son objectif de 1,8 à 2,7 euros. Keefe, Bruyette & Woods a également revalorisé le titre de 2,9 à 3,4 euros avec un conseil maintenu à 'surperformer'.