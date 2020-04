Natixis rebondit, Morningstar dégrade un fonds de H2O

(Boursier.com) — L’heure du rebond pour Natixis. Après avoir vu sa capitalisation fondre de moitié au cours des six dernières séances, le titre de la banque du Groupe BPCE remonte de 10% à 2 euros en ce début de semaine. La valeur n’a guère été épargnée au cours de la semaine passée, délaissée après l’annonce de la suspension de son dividende 2019 mais également par les craintes toujours bien présentes autour de la filiale de gestion d'actifs H2O ainsi que de l'exposition relativement importante de l’établissement aux secteurs de l'énergie et de l'aérien. Concernant H2O justement, Morningstar a annoncé avoir dégradé la notation du fonds Allegro à ‘négative’, citant la "prise de risque effrénée" qui a conduit à des pertes importantes le mois dernier. "Les paris macroéconomiques audacieux du fonds ont conduit à des pertes extrêmes lors des turbulences du marché de mars 2020 et n'ont pas été suffisamment maîtrisés par des contrôles de risque formels", souligne Morningstar. Le fonds a perdu 45% de sa valeur le mois dernier, selon les données compilées par Bloomberg.