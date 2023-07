Natixis : nouvelle directrice Finances et Stratégie chez Natixis IM

(Boursier.com) — Nathalie Bricker, directrice financière des métiers mondiaux du Groupe BPCE, est nommée directrice Finances et Stratégie de Natixis Investment Managers, le gestionnaire d'actifs du Groupe BPCE qui s'appuie sur plus de 15 sociétés de gestion affiliées à travers le monde. Nathalie Bricker sera rattachée à Tim Ryan, directeur général de Natixis IM, responsable de la Gestion d'actifs et de fortune du Groupe BPCE.

Stéphane Morin est nommé directeur financier de Natixis Corporate & Investment Banking et membre du comité de direction générale des métiers mondiaux du Groupe BPCE, en charge de la coordination des sujets financiers transverses. Il sera rattaché à Stéphanie Paix, directeur général des métiers mondiaux du Groupe BPCE.