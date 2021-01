Natixis : nouvel ajustement

(Boursier.com) — Le secteur bancaire qui a profité hier de la remontée des taux obligataires pour regagner du terrain, souffle aujourd'hui, à l'image de Natixis qui reperd 0,5% à 2,87 euros. Parmi les derniers avis de brokers, le Credit Suisse a ajusté sa recommandation sur l'établissement à 'sous-performer', avec un cours cible de 2,5 euros.

La perspective d'un contrôle du Congrès US par les Démocrates a poussé les rendements obligataires américains à la hausse ces dernières heures dans l'anticipation d'une augmentation des emprunts publics. Les taux longs se sont ainsi tendus des deux côtés de l'Atlantique depuis le début de la semaine...

Concernant le dossier épineux de ces derniers mois, Natixis va céder sa participation de 50,01% dans H2O au management de la société de gestion britannique. Début novembre, la banque française avait indiqué avoir engagé des discussions avec son partenaire "sur une possible cession graduelle de la participation de Natixis IM dans H2O AM et sur une reprise ordonnée de la distribution par la société de gestion sur une période de transition jusqu'à fin 2021".

"Nous avons convenu avec la direction que nous nous séparerions à l'amiable, en accord total, avec le rachat par le management de notre participation dans la société", a déclaré Jean Raby, DG de Natixis Investment Managers, dans une interview accordée à 'Bloomberg TV'. "C'est soumis à l'approbation des autorités réglementaires, et nous le faisons de manière ordonnée dans une transition qui a pour coeur l'intérêt de nos clients".

H2O était l'un des dossiers prioritaires du nouveau directeur général de Natixis, Nicolas Namias, nommé l'été dernier en remplacement de François Riahi...