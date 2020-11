Natixis : nominations au sein du comité de direction générale

(Boursier.com) — Anne -Christine Champion (responsable de l'activité Real Assets de la Banque de grande clientèle de Natixis), et Mohamed Kallala (responsable de l'activité global markets de la Banque de grande clientèle de Natixis), sont nommés co-responsables mondiaux de la Banque de grande clientèle de Natixis et membres du comité de direction générale à compter du 5 novembre.

Anne-Christine Champion et Mohamed Kallala succèdent à Marc Vincent qui prend la responsabilité de l'activité M&A de Natixis.