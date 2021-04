Natixis : nomination annoncée

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Natixis annonce une nomination au sein de son Comité de direction. Tim Ryan est nommé membre du comité de direction générale de Natixis en charge des métiers de Gestion d'actifs et de fortune, et directeur général de Natixis Investment Managers. Il prendra ses fonctions le 12 avril et succèdera à Jean Raby qui a décidé de poursuivre une autre opportunité professionnelle.

Nicolas Namias, directeur général de Natixis et président du conseil d'administration de Natixis Investment Managers, a déclaré : "Alors que nous nous préparons à engager un nouveau plan stratégique à l'horizon 2024, j'ai le plaisir d'accueillir Tim Ryan pour poursuivre la dynamique de croissance de nos métiers de Gestion d'actifs et de fortune, développer notre modèle multi-affiliés au service de nos clients et approfondir encore notre stratégie ESG. Tim Ryan a une connaissance approfondie de l'ensemble des métiers de la gestion d'actifs et de fortune. Son expérience internationale, son leadership et ses capacités de développement commercial seront de formidables atouts pour Natixis et notre Groupe".