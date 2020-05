Natixis : ne financera plus les activités liées au pétrole et au gaz de schiste

Crédit photo © Bobby Yip / Reuters

(Boursier.com) — Natixis efface son rebond de lundi, en repli marqué de 6% à 2 euros en fin de matinée à Paris. La banque du groupe BPCE a annoncé hier soir avoir pris deux nouveaux engagements dans sa politique de transition énergétique et climatique. Natixis va tout d'abord cesser de financer les projets dédiés et les entreprises actives dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz de schiste et met en place un calendrier de sortie totale du charbon thermique avec une échéance à 2030 pour les pays de l'UE et de l'OCDE et à 2040 pour le reste du monde. En outre, Natixis décide de ne plus soutenir les entreprises qui développent de nouvelles capacités de centrales à charbon ou de mines de charbon thermique.

François Riahi, directeur général de Natixis, a déclaré : "la crise liée au Covid-19 que nous traversons doit être l'occasion d'accélérer la transition énergétique pour limiter le réchauffement climatique. Natixis prend ces nouveaux engagements avec l'ambition de continuer à accompagner ses clients dans la transition de leur mix d'activité sur le long terme et à leur proposer des solutions concrètes et innovantes de financement".