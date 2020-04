Natixis : mise à jour financière suite à la cession des 29,5% de Coface

Crédit photo © Société Coface

(Boursier.com) — Natixis diffuse quelques informations en vue de la publication de son chiffre d'affaires du 1er trimestre. Les séries trimestrielles de l'année 2019 ont, en effet, été mises à jour suite à l'annonce de la cession par Natixis de 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Group.

Cette annonce se traduit notamment par la perte du contrôle exclusif de Natixis sur Coface au 1er trimestre 2020 et la constatation d'une moins-value à la date de perte de contrôle calculée sur la base du prix de cession 2020 et estimée à 112 ME.

La contribution de Coface au compte de résultat de Natixis est calculé sur la base d'une détention d'environ 42% sur l'année 2019 passée à environ 13% à partir du 1er trimestre 2020.

Natixis a constaté une dépréciation de la valeur de mise en équivalence de la quote-part conservée pour 7 ME, résultant d'une baisse de valeur de Coface liée au contexte en date du 31 mars 2020.

Pour les besoins de la communication financière, ces deux éléments -moins-value et dépréciation de la valeur de mise en équivalence- seront classés en éléments exceptionnels au 1er trimestre 2020 et présentés au sein de la ligne "Contribution nette de Coface".

Le traitement prudentiel appliqué à la participation de Natixis dans Coface conduira à une libération d'actifs pondérés du risque de l'ordre de 2 milliards d'euros au 1er trimestre 2020. Au moment de la réalisation de la transaction, environ 1,5 MdE d'actifs pondérés du risque additionnels devraient être libérés, soit 3,5 MdsE au total (estimation sur la base des données au 31 décembre 2019).

Les participations financières restantes, à savoir Natixis Algérie ainsi que les activités en extinction de private equity ne sont plus isolées et sont réaffectées au Hors pôles, qui, pour rappel, est constitué des fonctions holding et de gestion de bilan centralisée de Natixis.

Le résultat net de Natixis en vision consolidée ressortirait à 1,896 milliard d'euros sur 2019, dont respectivement : 764 ME au T1 ; 346 ME au T2 ; 415 ME au T3 et 371 ME au T4.